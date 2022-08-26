



Близкий друг Джошуа: "Усик должен был проиграть"

Близкий друг британского боксера Энтони Джошуа Майкл Джермен дал интервью talkSport, в котором заявил, что украинец Александр Усик должен был проиграть бой. По его словам, в пятом раунде рефери должен был отсчитать ему нокдаун.



В пятом раунде Джошуа нанес Усику удар ниже пояса, хотя Джермен не согласен с этим. Он считает, что удар был легитимный.



"Мне не нужно было смотреть последние три раунда, потому что Усик уверенно их выиграл. Так что, возможно, 115-113 был правильным счетом. Усику дали 25 секунд на восстановление – и это было немало. Но удар был четко по поясу. Если вы посмотрите это в замедленной съемке, то увидите, куда приземляется перчатка. Это был точный удар. Усику должны были дать отсчет нокдауна. Судье, который отдал бой Усику со счетом 115-113, пришлось бы ставить на Джошуа со счетом 114-113. Тогда бы Энтони побеждал раздельным решением судей", – сказал Джермен.