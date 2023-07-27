



Битва продолжается: Мбаппе не соблазнило заманчивое предложение

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не соблазнился заманчивым предложением со стороны саудовского клуба "Аль-Хиляль".



По данным L'Equipe, француз даже не захотел встречаться с представителем команды для переговоров о возможном трансфере.



Как уже неоднократно сообщалось, "Аль-Хиляль" не против заплатить парижанам 300 млн евро. А самому звездному западающему предложили 700 млн евро зарплаты за сезон, однако, судя по последним новостям, Килиан не торопится распрощаться с Европой.



А тем временем, в "Реале" тоже пока не теряют надежды заполучить футболиста. По данным Marca, парижане чуть ли не в шаге от того, чтобы принять предложение о трансфере, сумма которого может составить 230 миллионов евро.



