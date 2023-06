Безумная погоня: фанат Месси прорвался на поле во время матча

На одном из матчей китайский фанат Лионеля Месси вырвался на поле, чтобы обнять своего кумира.



Видео с безумной погоней стало вирусным в социальных сетях.



Это случилось на матче против Австралии. Парень радостно выбежал на поле. За ним погнались сотрудники службы безопасности.



Эпично пробежав практически через все поле, фанату все же удалось дорваться до своего кумира и приобнять его. В итоге, мужчину повалили на землю, после чего за руки и за ноги выволокли его.



This fan is so lucky. Hugging Messi. And high fives with Big Martin. pic.twitter.com/ZZg9GEQmMR

Last night, in China.

A Messi fan successfully broke through the defense line.

He is so young that he runs fast enough. Finally, he returned to the stage to continue watching the game. pic.twitter.com/obgmWpfnGL