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Беспорядки на футбольном матче в Аргентине: один погибший
07.10.2022 11:15 Алина Груднева

Беспорядки на футбольном матче в Аргентине: один погибший

В Аргентине на футбольном матче между "Бока Хуниорс" и "Химнасия" произошли ожесточенные столкновения.

 
В результате беспорядков погиб 57-летний мужчина от остановки сердца.
 
Еще трое болельщиков получили серьезные ранения в ходе столкновений с полицией.
 
Инцидент произошел внутри и снаружи стадиона в Ла-Плата. Фанаты "Химнасия" пытались ворваться на уже заполненный до отказа стадион. В результате полиция начала применять против них слезоточивый газ.
 
Игра была остановлена ​​на 9-й минуте из-за ожесточенных столкновений. 

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