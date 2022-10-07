



Беспорядки на футбольном матче в Аргентине: один погибший

В Аргентине на футбольном матче между "Бока Хуниорс" и "Химнасия" произошли ожесточенные столкновения.

В результате беспорядков погиб 57-летний мужчина от остановки сердца.

Еще трое болельщиков получили серьезные ранения в ходе столкновений с полицией.

Инцидент произошел внутри и снаружи стадиона в Ла-Плата. Фанаты "Химнасия" пытались ворваться на уже заполненный до отказа стадион. В результате полиция начала применять против них слезоточивый газ.

Игра была остановлена ​​на 9-й минуте из-за ожесточенных столкновений.