Беспорядки на футбольном матче в Аргентине: один погибший
В Аргентине на футбольном матче между "Бока Хуниорс" и "Химнасия" произошли ожесточенные столкновения.
В результате беспорядков погиб 57-летний мужчина от остановки сердца.
Еще трое болельщиков получили серьезные ранения в ходе столкновений с полицией.
Инцидент произошел внутри и снаружи стадиона в Ла-Плата. Фанаты "Химнасия" пытались ворваться на уже заполненный до отказа стадион. В результате полиция начала применять против них слезоточивый газ.
Игра была остановлена на 9-й минуте из-за ожесточенных столкновений.