Бензема ярко дебютировал за саудовский "Аль-Иттихад": видео
Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема ярко дебютировал в матче за саудовский ФК "Аль-Иттихад".
Французский нападающий в первом тайме успешно отдал ассист, что принесло команде первый гол, забитый Абдерразаком Хамдаллой.
А во второй тайме Бензема красиво пробил в дальний угол ворот соперника, что принесло его команде победу со счетом 1:2.
R1 + O ⚽️ pic.twitter.com/1dsLEySvsK— Ittihad Club (@ittihad_en) July 27, 2023
KB9 🐅— Ittihad Club (@ittihad_en) July 27, 2023
Booom Boom 💥 pic.twitter.com/ueE9KNdTpV