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Бензема ярко дебютировал за саудовский "Аль-Иттихад": видео
28.07.2023 16:44 Алина Груднева

Бензема ярко дебютировал за саудовский "Аль-Иттихад": видео

Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема ярко дебютировал в матче за саудовский ФК "Аль-Иттихад".

Французский нападающий в первом тайме успешно отдал ассист, что принесло команде первый гол, забитый Абдерразаком Хамдаллой.

А во второй тайме Бензема красиво пробил в дальний угол ворот соперника, что принесло его команде победу со счетом 1:2.

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