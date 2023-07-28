



Бензема ярко дебютировал за саудовский "Аль-Иттихад": видео

Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема ярко дебютировал в матче за саудовский ФК "Аль-Иттихад".



Французский нападающий в первом тайме успешно отдал ассист, что принесло команде первый гол, забитый Абдерразаком Хамдаллой.



А во второй тайме Бензема красиво пробил в дальний угол ворот соперника, что принесло его команде победу со счетом 1:2.