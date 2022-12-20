



Бензема покидает сборную Франции

Звездный футболист, обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема объявил о завершении карьеры.

В частности, он покидает сборную Франции.

"Я прилагал усилия и совершал ошибки, которую привели меня туда, где я нахожусь сейчас, и я горжусь этим. Я написал свою историю, а наша закончилась", - рассказал 35-летний футболист.

Напомним, что Бензема так и не смог сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре за свою сборную. Причиной послужила травма мышцы бедра, которую он получил перед началом мундиаля.