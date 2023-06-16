



Беларусь – Израиль: Сегодня состоится отборочный матч Евро-2024

Взрослая сборная Израиля сыграет против Беларуси в пятницу вечером для первого из двух отборочных матчей Чемпионата Европы 2024 года.



Израиль сыграет с Беларусью в Венгрии из-за конфликта между Россией и Украиной, а затем в понедельник вечером встретится на поле с Андоррой в Иерусалиме.



Команда главного тренера Алона Хазана в последний раз играла в группе I в марте, сыграв дома вничью 1:1 с Косово, а затем проиграла Швейцарии 3:0, так что израильтянам нужно заработать шесть очков, чтобы вернуться в квалификационное поле. Если же Израиль не выйдет напрямую на Евро, у него будет последний шанс сделать это в плей-офф Лиги наций.



