



Бейтар могут лишить кубка

Футбольная команда Бейтар Иерушалайм во вторник в восьмой раз в своей истории выиграла Кубок Израиля, но клуб рискует потерять его из-за буйного поведения своих болельщиков после победы.



Статья 12 устава Футбольной ассоциации Израиля гласит, что если большое количество болельщиков ворвется на игровое поле во время матча, определяющего победителя Кубка Израиля, "команда будет снята с соревнований и победа будет присуждена команде соперника, а если она выиграла Кубок, то будет лишена титула обладателя Кубка, а также всех спортивных и финансовых прав, вытекающих из ее участия в финальной игре, и кубок будет вручен команде, с которой она встречалась в этой игре".



Следует отметить, что инцидент произошел через 45 минут после окончания игры, что может оказаться выигрышным аргументом для того, чтобы Бейтар не был лишен титула.



Глава Футбольной ассоциации Израиля, Шино Зуарес, сказал в интервью после хаоса во вторник вечером: "Позорный момент для израильского футбола". На вопрос о том, действительно ли кубок будет отобран у Бейтара, Зуарес ответил: "Мы будем действовать только в соответствии с правилами".



Владелец Бейтара Барак Абрамов сказал: "Кто бы это ни сделал, Футбольная ассоциация, должна понести за это ответственность. Они виноваты, этот провал - только их рук дело".



"Это то, чего никогда не было раньше, я не знаю, кто и когда написал регламент. Бейтар не мог этого предотвратить, если ассоциация не знает, как контролировать толпу, они не должны проводить футбольные матчи", - добавил он.



В заключение Абрамов сказал: "Если они заберут кубок у Бейтара, мы оспорим это и пойдем до конца", после чего добавил, что если это произойдет, то это будет конец его карьеры в израильском футболе.