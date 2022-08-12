



"Бейтар Иерусалим" выпустил новую форму

Закрепив за собой место Премьер-лиге на предстоящий сезон, "Бейтар Иерусалим" выпустил новую форму.

Сегодняшний утром, 12 августа я футбольный клуб прошел бюджетный контроль.

כולם בשביל בית"ר - בית"ר בשביל כולם ✊🏻

אנחנו גאים להשיק את המדים החדשים לעונת 22/23 יחד עם שחקני הקבוצה הבוגרת, שחקניות קבוצת הנשים ושחקני מחלקת הנוער של המועדון

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הקבוצה תעלה עם המדים החדשים כבר מחר במשחק גביע הטוטו נגד הפועל ת"א. pic.twitter.com/tHPki1WCMX — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) August 12, 2022

"Мы очень рады, что продолжаем оставаться неотъемлемой частью униформы, представляющей сборную страны. Даже в трудные времена мы всегда были рядом с "Бейтаром", который уже давно стал частью нашей семьи. Мы надеемся, что сотрудничество будет продолжаться и углубляться с годами, и очень довольны сегодняшним результатом", - сказал владелец компании Yombro Рони Харди.