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"Бейтар Иерусалим" выпустил новую форму
12.08.2022 11:25 Алина Груднева

"Бейтар Иерусалим" выпустил новую форму

Закрепив за собой место Премьер-лиге на предстоящий сезон, "Бейтар Иерусалим" выпустил новую форму. 

 
Сегодняшний утром, 12 августа я футбольный клуб прошел бюджетный контроль.
"Мы очень рады, что продолжаем оставаться неотъемлемой частью униформы, представляющей сборную страны. Даже в трудные времена мы всегда были рядом с "Бейтаром", который уже давно стал частью нашей семьи. Мы надеемся, что сотрудничество будет продолжаться и углубляться с годами, и очень довольны сегодняшним результатом", - сказал владелец компании Yombro Рони Харди.

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