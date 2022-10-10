



Баскетбол: центрфорвард Джулиан Гэмбл подписал контракт с "Бней Герцлия"

"Бней Герцлия" объявила о подписании контракта с американским игроком Джулианом Гэмблом. Гэмбл играл в ряде европейских команд и выиграл чемпионат Италии с "Виртус Болонья" в сезоне 2020/21.



Гэмбл присоединяется к команде после того, как Роберт Картер диагностировали разрыв связок запястья. Это, травма, требующая хирургического вмешательства, и предполагаемая продолжительность восстановления составляет не менее трех месяцев.



Гэмбл — игрок с большим опытом игры в Европе, он играл, в частности, в Бельгии, Германии и Франции. В сезоне 2019/20 он перешел в "Виртус Болонья" и продолжал играть там и в сезоне 2020/21. Он был значимой частью команды, выигравшей чемпионат Италии и дошедшей до полуфинала Еврокубка.



Гэмбл начал прошлый сезон на Тенерифе в качестве временной замены Чармадини, который получил травму, и помог команде в первом сезоне чемпионата Испании. После того, как период восстановления Чармадини закончился, Гэмбл перешел в Бургос, где играл в одном составе с Тайрусом Маги и Сулейманом Бреймо, которые выступали за Израиль в прошлом году.

