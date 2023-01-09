



“Барселона” выиграла у “Атлетико” и оторвалась от “Реала”: видео победного гола

В центральной встрече 16-го тура “Ла Лиги” сошлись “киты” испанского футбола – “Барселона” и “Атлетико”.



К началу тура “Барселона” опережала “Реал” только по разнице мячей, но после поражения мадридцев от “Вильярреала” каталонцы смогли вернуть себе лидерство. “Атлетико” же ведет борьбу за место в ЛЧ, замыкая на начало тура топ-четверку.



У “Барселоны” из-за дисквалификации отсутствовал Левандовский, однако это не сильно повлияло на атакующий ресурс команды. На поле вышли Фати и Дембеле. И именно последний открыл счет.

Гол оказался единственным, но победоносным. Победа позволяет "Барселоне" самостоятельно возглавить чемпионат Испании и оторваться от “Реала” на три очка. “Атлетико” же в результате остался на пятой строчке, в одном балле позади топ-четверки.