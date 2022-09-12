



"Барселона" может потерять звездного полузащитника

"Барселона" может потерять звездного полузащитника Серхио Бускетса, поскольку не может договориться по поводу суммы трансфера.

Об этом сообщает El Nacional.

Президент клуб Жоан Лапорта намерен уменьшить зарплаты некоторых игроков, особенно Бускетса.

Его контракт заканчивается к концу летом 2023 года. Стороны пока не достигли договоренности. Бускетс не хочет идти на уступки, считая, что заслуживает большего за свои заслуги перед клубом.

Он хочет попробовать силы в МЛС, а "Барса" может его заменить Нико Гонсалесом.