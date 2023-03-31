



"Барселона" хочет вернуть Месси: озвучены вероятные сроки

Футбольный клуб "Барселона" намерен вернуть Лионеля Месси в Каталонию.



По данным "Футбол24", об этом объявил вице-президент Рафаэль Юсте.



"Я должен сказать "да" всему, что связано с Лео. Месси и его семья знают, как я его люблю. Я участвовал в переговорах два года назад, которые не завершились успехом. Эта заноза до сих пор у меня внутри. Я бы хотел, чтобы Месси вернулся. Думаю, что фанаты тоже, ведь прекрасные истории в жизни должны иметь счастливый конец. И мы влюблены в Месси, и я думаю, что Месси влюблен в Барсу-клуб и Барселону-город", - отметил он.



По словам Юсте, через два месяца должен быть представлен план деятельности и доходов клуба.



"И если все условия будут созданы, возможность трансфера появится. Президент разговаривал с отцом Лео, у них хорошие отношения. Я не хочу, чтобы ПСЖ воспринимал это, как атаку на них. Это совсем не так. Если все сложится, будет здорово, ведь судьба заставляет вас вернуться туда, куда вы должны вернуться. Если бы мы смогли создать все условия и вернуть Лео в Барселону, это было бы идеальным окончанием очень счастливой истории", – добавил Юсте.





