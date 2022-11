Байден поздравил США с выходом в плей-офф на ЧМ-2022: "Бог любит их"

Президент США Джо Байден поздравил игроков своей национальной сборной с выходом в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Напомним, что американцы обыграли Иран с минимальным счетом 0:1, обеспечив себя выходом в плей-офф.

"Это была отличная игра. Когда я разговаривал с игроками и тренером, я сказал им, что они могут это сделать, они пошли и сделали это. Бог любит их", - сказал Байден.

Biden returns to microphone to announce U.S. victory over Iran in the World Cup:



"USA! USA! That's a big game, man. When I spoke to the coach and the players, I said, 'You can do this.' They went 'eh.' They did it, God love 'em. Anyway, just thought you might want to hear." pic.twitter.com/FAQpEHMi7G