



Бахрейн и Израиль проведут в Тель-Авиве чемпионат по смешанным единоборствам

Представительство смешанных единоборств ММА, принадлежащее принцу Бахрейна шейху Халиду бин Хамаду Аль Халифе, собирается провести разовое мероприятие в Тель-Авиве, на котором бахрейнские и израильские бойцы сразятся с бойцами смешанных единоборств со всего мира.



Мероприятие, которое пройдет под девизом “Борьба за мир”, было организовано ведущим израильским бойцом ММА Хаимом Гозали, который присоединится к боям на ринге вместе с семью другими израильтянами и множеством бахрейнских бойцов.



BRAVE Combat, ведущее продвижение ММА на Ближнем Востоке, проведет мероприятие на Menora Mivtachim Arena в Тель-Авиве 3 марта 2023 года. Ожидается, что в нем примут участие около 12 000 любителей ММА из Израиля, Бахрейна и всего мира.



Отряд бахрейнских и израильских бойцов, названный продюсерами мероприятия “отрядом мира”, был создан для борьбы с “сложной ситуацией” между евреями и арабами.



“Так мы покажем, что мировой спорт – это международный язык, независимо от вашей веры, национальности или сексуальной ориентации”, – говорится в заявлении. “Мы можем жить вместе в полной гармонии – если захотим”



Биньямин Нетаниягу прокомментировал спортивное мероприятие, заявив, что “спорт объединяет людей, и это мероприятие является еще одним фактором в укреплении отношений Израиля с Бахрейном”.



49-летний Гозали принял участие в праздновании Национального дня Бахрейна на прошлой неделе в посольстве Бахрейна в Тель-Авиве. Боец ММА также встретился с послом Бахрейна в Израиле Халедом Юссефом Ахмедом Аль Джалахмой, который рассказал ему о планируемом сотрудничестве между Бахрейном и Израилем на арене смешанных единоборств.