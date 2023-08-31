



Автобус команды "Астон Вилла" подвергся нападению

Автобус футбольного клуба "Астон Вилла" забросали кирпичами, когда команда ехала с матча против "Бернли", в котором победила со счетом 3:1.



"Этот инцидент мог быть завершиться намного хуже. Это не что иное, как удача, с учетом того, что никто серьезно не пострадал", - сказали в полиции Ланкашира.



Правоохранители, говоря о возможных трагических последствиях добавили, что мог быть ранен водитель автобуса, или же транспортное средство могло врезаться в другую машину.



"Могли быть серьезные травмы или даже смертельные случаи. Мы считаем этот инцидент крайне серьезным", - сказали в полиции.



Один из брошенных кирпичей разбил лобовое стекло. Полиция задержала одного подозреваемого, но после допроса его отпустили, выяснив, что он непричастен.