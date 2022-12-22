



Авраам Грант назначен тренером сборной Замбии по футболу

67-летний израильский тренер был назначен в четверг новым тренером сборной Замбии по футболу. Он заменит покинувшего пост три месяца назад хорвата Алешу Асановича.



Грант подписал контракт на четыре года через своего агента Нира Карина. Замбийцы предложили ему долгосрочный контракт с надеждой, что он приведет их к чемпионату Африки, а затем и к историческому выступлению на чемпионате мира.



Грант уже тренировал африканскую команду в прошлом и привел команду Ганы к финалу чемпионата Африки в 2015 году, где они проиграли по пенальти команде Яя Туре из Кот-д'Ивуара. После трех лет в Гане Грант ненадолго проработал в индийском "Норт Ист Юнайтед" и сделал перерыв в тренерской деятельности на 4 года.

