



Атака на израильских болельщиков в Афинах: премьер Греции выразил сожаление

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил сожаление в связи с нападением на израильских болельщиков во время баскетбольного матча в Афинах.



Об этом министру культуры и спорта Мики Зоару сказал замминистра спорта Греции.



Также он израильский министр провел переговоры с генсеком Международной федерации баскетбола (FIBA), членами баскетбольной ассоциации и представителями "Хапоэль-Иерусалим".



"Это антисемитское нападение на евреев и очень серьезный случай насилия. Мы требуем, чтобы нападавшие предстали перед правосудием", — сказал Зоар.



Заместитель министра спорта Греции выразил сожаление по поводу случаев насилия. Он сообщил, что правоохранительные органы в Греция начали арестовывать причастных к антисемитскому инциденту.



В отдельном разговоре с представителями "Хапоэль Иерусалим" Зоар сказал, что в следующую среду лично будет присутствовать на игре против афинского АЕК, которая состоится в Израиле.



"Необходимо принять меры, чтобы полиция была готова предотвратить насилие с обеих сторон", - подчеркнул министр.



Как сообщалось ранее, греки на баскетбольном матче запускали в сторону израильских болельщиков фейерверки, бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения. Кроме того, они сожгли израильских флаг и вывесили флаг "Хизбаллы".



Сегодня в FIBA сообщили, что начато расследование по факту нападения на израильских болельщиков.

