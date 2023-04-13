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Атака на израильских болельщиков в Афинах: начато расследование
13.04.2023 15:09 Алина Груднева

Атака на израильских болельщиков в Афинах: начато расследование

Международная федерация баскетбола (FIBA) открыла расследование по факту нападения на израильских болельщиков на матче между "Хапоэль-Иерусалим" и афинским АЕК.

Об этом сказано в официальном заявлении.

"Клубы, которые не могут обеспечить безопасные условия, будут подвергнуты соответствующим санкциям", - предупредили в FIBA.

Напомним, греки на баскетбольном матче запускали в сторону израильских болельщиков фейерверки, бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.

Также фанаты АЕК сожгли на трибуне израильских флаг и вывесили флаг "Хизбаллы".
 

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