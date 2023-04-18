Атака на израильских болельщиков: афинская команда понесла наказание
Международная федерация баскетбола (FIBA) наказала афинский клуб АЕК после инцидента на матче, в ходе которого израильские болельщики подверглись нападению.
В частности, команде запретили проводить домашние игры со зрителями.
Более того, команда АЕК была оштрафована на 50 тысяч евро.
Напомним, греки на баскетбольном матче запускали в сторону израильских болельщиков фейерверки, бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.
Также фанаты АЕК сожгли на трибуне израильских флаг и вывесили флаг "Хизбаллы".