



Атака на израильских болельщиков: афинская команда понесла наказание

Международная федерация баскетбола (FIBA) наказала афинский клуб АЕК после инцидента на матче, в ходе которого израильские болельщики подверглись нападению.



В частности, команде запретили проводить домашние игры со зрителями.



Более того, команда АЕК была оштрафована на 50 тысяч евро.



Напомним, греки на баскетбольном матче запускали в сторону израильских болельщиков фейерверки, бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.



Также фанаты АЕК сожгли на трибуне израильских флаг и вывесили флаг "Хизбаллы".