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Атака на израильских болельщиков: афинская команда понесла наказание
18.04.2023 13:13 Алина Груднева

Атака на израильских болельщиков: афинская команда понесла наказание

Международная федерация баскетбола (FIBA) наказала афинский клуб АЕК после инцидента на матче, в ходе которого израильские болельщики подверглись нападению.

В частности, команде запретили проводить домашние игры со зрителями.

Более того, команда АЕК была оштрафована на 50 тысяч евро.

Напомним, греки на баскетбольном матче запускали в сторону израильских болельщиков фейерверки, бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.

Также фанаты АЕК сожгли на трибуне израильских флаг и вывесили флаг "Хизбаллы".

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