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Аргентина выиграла Чемпионат мира по футболу
18.12.2022 20:04 Ольга Белозерова

Аргентина выиграла Чемпионат мира по футболу

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу, выиграв мундиаль, который проходил в Катаре.

Футболисты из Аргентины схлестнулись в драматическом матче со сборной Франции.


Игра была весьма напряженной. Счет открыл Лионель Месси, забив первый гол в ворота Франции на 23-й минуте. Анхель Ди Мария вывел Аргентину в отрыв, забив второй гол.

Игру перевернул игрок французской сборной Килиан Мбаппе, забивший сразу два гола на 80-й и 81-й минуте.

Основного времени сборным не хватило, было принято решение о проведении еще двух экстра-таймов. В первом из них снова отличился Месси и забил гол в ворота Франции на 108-й минуте. Однако, Мбаппе "не спал" и сравнял счет на 118 минуте с пенальти.


Фото: MIGnews

Основное и дополнительное время закончилось ничьей - 3:3. Началась серия пенальти.

Аргентинские игроки, включая великого Месси, забили четыре гола в серии пенальти. Французам повезло меньше - голы забили только двое игроков: Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани. 

Благодаря успешной серии пенальти сборная Аргентина стала Чемпионом мира по футболу 2022. 

  Аргентина стала чемпионом мира третий раз в истории. Последний раз она побеждала на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, когда за аргентинцев играл Диего Марадона.

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