



Аргентина выиграла Чемпионат мира по футболу

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу, выиграв мундиаль, который проходил в Катаре.



Футболисты из Аргентины схлестнулись в драматическом матче со сборной Франции.

Argentina win the World Cup on penalties! 🏆 @adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

Lionel Messi in front of the Argentina fans after winning the World Cup 🇦🇷💙 pic.twitter.com/NOCBgfoUgY — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

Игра была весьма напряженной. Счет открыл Лионель Месси, забив первый гол в ворота Франции на 23-й минуте. Анхель Ди Мария вывел Аргентину в отрыв, забив второй гол.Игру перевернул игрок французской сборной Килиан Мбаппе, забивший сразу два гола на 80-й и 81-й минуте.Основного времени сборным не хватило, было принято решение о проведении еще двух экстра-таймов. В первом из них снова отличился Месси и забил гол в ворота Франции на 108-й минуте. Однако, Мбаппе "не спал" и сравнял счет на 118 минуте с пенальти.Фото: MIGnewsОсновное и дополнительное время закончилось ничьей - 3:3. Началась серия пенальти.Аргентинские игроки, включая великого Месси, забили четыре гола в серии пенальти. Французам повезло меньше - голы забили только двое игроков: Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани.Благодаря успешной серии пенальти сборная Аргентина стала Чемпионом мира по футболу 2022.Аргентина стала чемпионом мира третий раз в истории. Последний раз она побеждала на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, когда за аргентинцев играл Диего Марадона.