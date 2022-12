Аргентина выиграла Чемпионат мира по футболу

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу, выиграв мундиаль, который проходил в Катаре.



Футболисты из Аргентины схлестнулись в драматическом матче со сборной Франции.

Argentina win the World Cup on penalties! 🏆 @adidasfootball | #FIFAWorldCup

Lionel Messi in front of the Argentina fans after winning the World Cup 🇦🇷💙 pic.twitter.com/NOCBgfoUgY