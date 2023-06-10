



Аргентина приедет на товарищеский матч с Израилем

Сборная Аргентины приедетв Израиль. Министр культуры и спорта Мики Зоар и председатель ассоциации Шино Зварц встретились с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Чики Тапиа и договорились о том, что сборная Аргентины примет Израиль в 2024 году.



На встрече было решено создать официальное соглашение между ассоциациями о сотрудничестве между Аргентиной и Израилем в мире футбола в широком масштабе, включая технологические компоненты, университетское партнерство и многое другое.



Также было согласовано, что в 2024 году сборная Аргентины примет Израиль на товарищеский матч против сборной Израиля, и не исключено, что аналогичная игра состоится между молодыми сборными, которые в настоящее время соревнуются в Мондиалето.



При этом все стороны выразили желание расширить рамки сотрудничества и вместе рассмотреть совместные игры и новые инициативы. Все шаги, согласованные в отношении продвижения игр сборной Аргентины в Израиле, будут реализованы Даниэлем Бен Наимом и Ариэлем Ребером, экспертами по проведению международных игр, совместно с меценатом Сильвеном Адамсом.