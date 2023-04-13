



Арестованный в Греции израильский футболист отпущен под домашний арест

Израильский футболист Борис Клейман, подозреваемый в изнасиловании 17-летней туристки из Бельгии, отпущен под домашний арест.



Как сообщалось ранее, вратарь изложил свою версию в суде.



По словам его адвоката, до предъявления обвинений дело не дойдет. Суд запретил Клейману покидать Грецию. Также за освобождение под домашний арест ему пришлось внести залог в размере 20 000 евро.



Клейман был задержан в Греции по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке в ночном клубе и хранении сильнодействующих наркотиков. В ходе допроса он заявил, что сам является в этой ситуации жертвой.



