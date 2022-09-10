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"Барселона" будет судиться с "Атлетико": подробности скандала
10.09.2022 01:22 Алина Груднева

"Барселона" будет судиться с "Атлетико": подробности скандала

"Барселона" намерена судиться с Атлетико из-за Антуана Гризманна.

 
По данным Mundo Deportiv, "Барса" хочет заставить футбольный клуб выкупить футболиста и выплатить 40 млн евро.
 
В прошлом году, "Атлетико" взял в аренду французского форварда на сезон 2021/2022 с возможностью пролонгации на год. 
 
В условиях говорилось, что Гризманн должен сыграть более 50% матчей, чтобы автоматически активировалась опция выкупа.
 
Француз отбегал половину за "Атлетико", который в последних матчах выпускает форварда в каждом матче только после 60 минуты. 

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