



"Барселона" будет судиться с "Атлетико": подробности скандала

"Барселона" намерена судиться с Атлетико из-за Антуана Гризманна.

По данным Mundo Deportiv, "Барса" хочет заставить футбольный клуб выкупить футболиста и выплатить 40 млн евро.

В прошлом году, "Атлетико" взял в аренду французского форварда на сезон 2021/2022 с возможностью пролонгации на год.

В условиях говорилось, что Гризманн должен сыграть более 50% матчей, чтобы автоматически активировалась опция выкупа.

Француз отбегал половину за "Атлетико", который в последних матчах выпускает форварда в каждом матче только после 60 минуты.