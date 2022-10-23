



Андрей Шевченко – признанный Golden Boy career

Украинский футболист, легенда футбола Андрей Шевченко получил награду от итальянского издания Tuttosport – Golden Boy career.



Этой наградой отмечена как феноменальная игра Шевы в прошлом, так и то, что уже Андрей Шевченко делает сейчас для достижения мира в Украине:



"Один из самых сильных и любимых футболистов конца 90-х и начала нового тысячелетия Андрей Шевченко получает награду Golden Boy Career. Это признание за его чрезвычайную карьеру, а также за его ежедневную преданность своей Украине и миру", – отметили в Tuttosport.