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усик
21.06.2023 10:19 Алина Груднева

Американский супертяж призвал "дать по за*нице" Усику

Американский супертяж Кристофер Лавджой резко высказался в отношении украинского боксера Александра Усика.

Соответствующее дерзкое заявление он опубликовал в Twitter.

В частности, он высказался в грубой форме относительно того, что украинец давно не выходил на ринг - с августа 2022 года.

"У этого маленького, скользкого урода Усика все еще нет боя? Им нужно раздеть его и дать по заднице. Через 60 дней исполнится год с его последнего боя, стыд", – сказал Лавджой.


 

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