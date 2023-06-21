



Американский супертяж призвал "дать по за*нице" Усику

Американский супертяж Кристофер Лавджой резко высказался в отношении украинского боксера Александра Усика.



Соответствующее дерзкое заявление он опубликовал в Twitter.



В частности, он высказался в грубой форме относительно того, что украинец давно не выходил на ринг - с августа 2022 года.



"У этого маленького, скользкого урода Усика все еще нет боя? Им нужно раздеть его и дать по заднице. Через 60 дней исполнится год с его последнего боя, стыд", – сказал Лавджой.





