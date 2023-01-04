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Американский раллийный гонщик разбился насмерть
04.01.2023 03:34 Алина Груднева

Американский раллийный гонщик разбился насмерть

Известный американский раллийный гонщик и звезда YouTube Кен Блок разбился насмерть в результате аварии на снегоходе.

Погибшей знаменитости было 55 лет. 

Авария произошла в округе Васатч, штат Юта. Гонщик управлял снегоходом на крутом склоне, однако не справился с управлением. В итоге, машина перевернулась и придавила Блока. Он скончался от полученных травм прямо на месте происшествия.

Блок получил широкую известность благодаря видеороликам "Джимхана" в YouTube. Также он был участником раллийных серий Rally America и Global Rallycross.

Он побеждал на раллийных гонках в США 23 раза, а также участвовал в WRC и был шестикратным триумфатором чемпионата мира по ралли-кроссу.

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