



Американский раллийный гонщик разбился насмерть

Известный американский раллийный гонщик и звезда YouTube Кен Блок разбился насмерть в результате аварии на снегоходе.



Погибшей знаменитости было 55 лет.



Авария произошла в округе Васатч, штат Юта. Гонщик управлял снегоходом на крутом склоне, однако не справился с управлением. В итоге, машина перевернулась и придавила Блока. Он скончался от полученных травм прямо на месте происшествия.



Блок получил широкую известность благодаря видеороликам "Джимхана" в YouTube. Также он был участником раллийных серий Rally America и Global Rallycross.



Он побеждал на раллийных гонках в США 23 раза, а также участвовал в WRC и был шестикратным триумфатором чемпионата мира по ралли-кроссу.