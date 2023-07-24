



Во время турнира в США боец оформил самый быстрый нокаут в истории

В субботу, 22 июля, состоялся турнир Titan FC 83, который проходил во Флориде.



Главным событием вечера стал поединок Луиса Эрнандеса против Брайана Топпа.



В этом бою Луис уже на первой секунде дуэли нокаутировал соперника, ударив его левой ногой в голову. Американец пошел добивать Топпа, однако арбитр вовремя остановил Эрнандеса.



Это самый быстрый нокаут в истории соревнований MMA.



Луис Эрнандес побил прошлый рекорд UFC, когда Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена за шесть секунд.

