



Amazon планирует создать отдельное приложение для спортивного контента

Компания Amazon работает над созданием отдельного приложения для просмотра спортивного контента.



Спорт остается одним из самых популярных развлечений для просмотра в прямом эфире, поскольку американская аудитория все чаще переходит от платного телевиденья к подписке на стриминговые сервисы.



Этот шаг, вероятно, дополнит усилия Amazon по удвоению спортивных программ через сервис Prime Video - ключевой канал привлечения потребителей на свою торговую платформу.



Компания Amazon уже владеет правами на стриминг игр, в том числе франшизы Национальной футбольной лиги "Футбол в четверг вечером" и футбольных матчей Премьер-лиги в Великобритании, что позволит ей лучше конкурировать с лидером в области стриминга спортивных программ Walt Disney Co.



На прошлой неделе подразделение Alphabet Inc, YouTube, также подписало многолетнее соглашение на эксклюзивную трансляцию пакета игр NFL Sunday Ticket в США.



О дате выхода спортивного приложения Amazon пока не объявляла.