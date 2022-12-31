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Аль-Наср мечтает подписать не только Роналду
31.12.2022 13:55 Алина Груднева

Аль-Наср мечтает подписать не только Роналду



Саудовский футбольный клуб мечтает о подписании контракта не только с Криштиану Роналду, но еще и с Месси.

Команда уже подписала ряд звездных игрококов из Европы.

По данным The Brand, следующим игроком, которого Аль-Наср хочет подписать, будет ни кто иной, как Серхио Рамос.

"Кто бы не хотел, чтобы Роналду играл в своей лиге? Он является образцом для подражания для многих футболистов — он и Месси. Это поможет определить силу местной лиги", - сообщил министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал 




 

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