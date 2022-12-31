



Аль-Наср мечтает подписать не только Роналду





Саудовский футбольный клуб мечтает о подписании контракта не только с Криштиану Роналду, но еще и с Месси.



Команда уже подписала ряд звездных игрококов из Европы.



По данным The Brand, следующим игроком, которого Аль-Наср хочет подписать, будет ни кто иной, как Серхио Рамос.



"Кто бы не хотел, чтобы Роналду играл в своей лиге? Он является образцом для подражания для многих футболистов — он и Месси. Это поможет определить силу местной лиги", - сообщил министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал









