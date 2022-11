Адесанья арестован в аэропорту Джона Кеннеди

Звезда UFC Исраэль Адесанья, уступивший титул чемпиона мира Алексу Перрейре, арестован ​​в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке за незаконный перевоз оружия.

Об этом сообщает TMZ Sports.

При нем нашли кастет, когда, Адесанья проходил через охрану.

"Фанат вручил ему подарок, который он положил в свой багаж. После обнаружения в аэропорту Исраэль быстро избавился от предмета и сотрудничал с властями", — сообщил его менеджер Тим Симпсон.

Israel Adesanya was arrested at JFK airport Wednesday for allegedly possessing metal knuckles -- which are illegal in New York. https://t.co/kjp9Idjkei