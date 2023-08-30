



6 золота, 2 серебра и 3 бронзы: Август стал удачным для израильских спортсменов

В дополнение к коллекции спортивных наград Израиля, полученных в различных видах спорта в этом месяце, израильская делегация карате увезла домой шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали на Всемирных играх SKIF Shotokan Karate 23-27 августа в Венгрии.



Также в Венгрии израильский марафонец Мару Тефери в воскресенье вошел в историю, выиграв серебряную медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике. Это была первая медаль Израиля в мужском марафоне и пятая по итогам соревнований в целом.



Израильский яхтсмен Ади Милло завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по виндсерфингу среди юношей до 21 года в Швейцарии (21-27 августа), а Ривка Байех привезла домой бронзу с Чемпионата Европы среди юниоров по тхэквондо в Эстонии (24-26 августа).