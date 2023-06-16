



35 израильских спортсменов примут участие в Специальной Олимпиаде в Берлине

Тридцать пять израильских спортсменов в семи дисциплинах отправятся представлять еврейское государство на Специальной Олимпиаде в Берлине, которая начнется с церемонии открытия в субботу.



Участники со всей страны, которые имеют ряд когнитивных нарушений, будут бороться за медали в легкой атлетике, дзюдо, плавании, велоспорте, настольном теннисе, футболе и боулинге в течение недели. Они присоединятся к 7000 спортсменам со всего мира, которые будут соревноваться в столице Германии.



“Мы получили ​​большую поддержку от разных партнеров здесь, в Израиле”, – сказала Шарон Леви-Бланга, генеральный директор организации Special Olympics Israel.



Хотя Израиль отправляет делегацию на игры уже 30 лет, это первый раз, когда организация Специальной Олимпиады в Израиле была признана официальной спортивной федерацией Министерством культуры и спорта, что обеспечивает около 500 000 шекелей государственного финансирования.



“Впервые в их жизни участники получили признание такими, какие они есть – как спортсмены, а не только люди с ограниченными возможностями”, – отметила Леви-Бланга.



Ряд израильских спортсменов соревнуются в “объединенных” видах спорта, где вместе соревнуются люди с нарушениями интеллекта и без них. В этом году Израиль отправляет объединенных спортсменов по настольному теннису и боулингу.



В 2019 году израильские спортсмены завоевали 19 медалей на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби, в том числе четыре золотые медали. Леви-Бланга уверена, что в этом году делегация выступит так же или даже лучше.



“У нас очень сильная команда по велоспорту, очень сильная команда по плаванию, но на самом деле я вижу, что каждый вид спорта приносит медали”, – уверена она. “Причина в том, что они заслуживают того, чтобы их нанимали, они заслуживали учебы, они заслуживали того, чтобы иметь выбор, где жить, и они заслуживают того, чтобы заниматься спортом рядом с домом – чтобы каждый клуб мог принять их”.



Специальная Олимпиада в Израиле занимается тренировками круглый год и отправляет спортсменов на другие международные соревнования. Около 3500 спортсменов регулярно участвуют в мероприятиях, включая первые национальные Специальные Олимпийские игры, проведенные в прошлом году в Галилее.



“Если бы правительство не сказало: “Мы верим вам, вы спортсмены и важная часть общества”, мы бы не справились”, – говорит Леви-Бланга. “Только при поддержке политики и законодательства мы можем изменить отношение в корне”.