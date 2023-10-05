



В Германии растет число учителей, не имеющих должной квалификации

Все большее число учителей преподают в немецких школах, не имея признанной квалификации, сообщило в среду Статистическое управление Германии.



В 2021/22 учебном году 8,6% учителей общеобразовательных школ пришли в профессию, не имея признанного курса обучения или ученой степени, сообщило Статистическое управление в Висбадене.



Согласно отчету, из 709 тыс. учителей около 60 800 не сдали экзамен по профессии педагога (Lehramtsprüfung).



В 2011/2012 учебном году эта доля составляла 5,9%. В то время из 669,8 тыс. учителей общеобразовательных школ около 39,3 тыс. человек были учителями со стороны.



По мнению статистического ведомства, этот рост является следствием общей нехватки учителей в Германии.



Многие молодые люди уходят из профессии из-за длительного рабочего дня, низкой заработной платы и отсутствия гибкости. Растущая нехватка квалифицированных кадров в стране также означает, что становится меньше людей, способных преподавать.



По данным Постоянной конференции министров образования и культуры (KMK), проблема усугубляется ростом числа школьников из-за увеличения рождаемости и иммиграции. В настоящее время в Германии насчитывается почти 11 млн. школьников.