



Звезды Фауды призывают к диалогу и идут на демонстрацию правых

Звезды сериала "Фауда" и съемочная группа присоединятся к "чрезвычайной демонстрации ответственных правых", в которой участвуют лидеры правых, раввины и общественные деятели, чтобы предотвратить раскол нации и принять план компромисса президента по правовой реформе.



Демонстрация правых во главе с бывшим министром Йоазом Хенделем пройдет в предстоящее воскресенье, чтобы остановить сползание к братоубийственной войне и призывает правительство остановить законодательный процесс, чтобы дать возможность провести переговоры.



На данный момент к демонстрации присоединятся звезда фильма "Фауда" и член съемочной группы - Идан Амеди и Ави Иссахаров.



Бывший министр Йоаз Хендель: "Я и мои друзья обеспокоены. Государство Израиль больше, чем любые политические дебаты. Судебную систему нужно исправить, но без соглашений веревка оборвется. Ни у кого нет мандата на игру с риском распада или, не дай Бог, братоубийственной войны".



"Да" принятию плана президента. Остановиться и поговорить. Сейчас такое время, когда мы обязаны защищать родину".