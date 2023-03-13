



Звезда советского кино выступил против путинского режима

Советский актер из Латвии Ивар Калныньш выступил против кровавой политики Путина. Об этом сообщают российские СМИ.



В частности, он назвал россиян империалистами и заявил, что навсегда выбросил эту страну из памяти.



Знаменитость также подчеркнул, что долгое время снимался в российском кино, впрочем, теперь этого не будет.



"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они наживаются на том прекрасном, что мы оставили им", - сказал он.



Также Ивар Калныньш отметил, что не боится после своих высказываний попасть в так называемый "черный список".



"Можно я отвечу на это "по-французски"? Мне на***ть на это. Есть другой мир, который меня интересует больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в ХХІ веке. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз", - подчеркнул актер.



