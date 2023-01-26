



Звезда "Фауды": я просто не буду снимать в Израиле



После того, как министр связи Шломо Кари объявил, что сократит бюджет вещательной корпорации вдвое, что приведет к ее закрытию, все телевизионные профсоюзы организовали вчера 25 января акцию протеста, в которой приняли участие видные деятели кино и ТВ - вместе с производственным персоналом и работниками других сфер.



Среди пришедших на протест звезд был и Лиор Раз - лицо и создатель самого известного и популярного израильского сериала, “Фауда”.



Раз никогда не работал в корпорации, тем не менее он сказал: "У меня нет ни одной работы, которая бы шла на общественном вещании, но нет ни одной демократической страны без общественного вещания, я думаю, что это просто популистский ход", и добавил: "Если кто-то когда-нибудь вмешается в мой контент здесь, я просто не буду делать этого в Государстве Израиль".

