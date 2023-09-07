



Звезда Еш Атид после заявления Оханы: слетели с катушек



Рам Бен-Барак, бывший председатель Комитета по иностранным делам и безопасности, бывший заместитель главы Моссада, дал интервью радио 103FM.



Бен-Барак прокомментировал заявления спикера Кнессета Амира Оханы, созвавшего вчера вечером специальную пресс-конференцию в Доме Кнессета, на которой он говорил об ожидаемых слушаниях в БАГАЦе по петициям против основных законов и о возможности первого вмешательства БАГАЦа в рассмотрение основных законов.



Бен-Барак заявил: "Речь идет о преступном поведении людей, они слетели с катушек, никто из них не заслуживает их положения. Это большой позор, что мы дошли до такой ситуации. Я боюсь всего того, что происходит сегодня в Израиле, боюсь, к чему это может привести. Но я считаю, что мы должны действовать, делать правильные вещи и не поддаваться на подобные угрозы. Мы уже давно требуем, чтобы первым законом, который должен быть принят, был основной закон о законодательстве, чтобы мы, наконец, поняли, что такое основной закон, как он законодательно оформляется".