Зверье, слетели с катушек! Аела Хасон заплакала в прямом эфире
Журналистка 13-го канала Аела Хасон давала сегодня интервью для шоу Шарона Галя и заявила, что в деле председателя Ассоциации адвокатов Ави Хими “есть еще истории”.
"Я хочу сказать вам, что у Ави Хими есть бесчисленное количество дел, связанных с женщинами, и это нечто удивительное, и я говорю вам как человек, в детском возрасте подвергшийся нападению. Я знаю, почему он уходит в отставку - он хочет, чтобы его пожалели".
Хасон захлебнулась в рыданиях: "Эта враждебность во всем - это да Биби это не Биби - люди просто сошли с рельсов, взбесившееся зверье".
По ее словам, "Эта женщина- адвокат, может быть, не гений, может быть, умная, может быть, подходящая для того, чтобы быть судьей, может быть нет, она говорит мне, что не хочет рассказывать об этой истории, и я согрешила и убедила ее, теперь они все выворачивают наизнанку. Скажите мне, вы с ума посходили? Вы слетели с катушек? Позор вам".
"Что, протест (против реформы Левина) умрет, если этот гений, который был таким правым, и внезапно стал таким левым, если этот гений уйдет?" спросил Хассон в заключение.