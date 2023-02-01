



Зверье, слетели с катушек! Аела Хасон заплакала в прямом эфире

Журналистка 13-го канала Аела Хасон давала сегодня интервью для шоу Шарона Галя и заявила, что в деле председателя Ассоциации адвокатов Ави Хими “есть еще истории”.



"Я хочу сказать вам, что у Ави Хими есть бесчисленное количество дел, связанных с женщинами, и это нечто удивительное, и я говорю вам как человек, в детском возрасте подвергшийся нападению. Я знаю, почему он уходит в отставку - он хочет, чтобы его пожалели".



אילה חסון בדמעות בתוכנית "חמש" עם שרון גל: "אני מדברת בתור ילדה שעברה תקיפה, יש אינספור עניינים שקשורים באבי חמי בתחומים של נשים - וכל דבר הופכים לכן ביבי או לא ביבי"@AyalaHasson @sharongal pic.twitter.com/BHp4dZxd8X — חדשות 13 (@newsisrael13) February 1, 2023

Хасон захлебнулась в рыданиях: "Эта враждебность во всем - это да Биби это не Биби - люди просто сошли с рельсов, взбесившееся зверье".По ее словам, "Эта женщина- адвокат, может быть, не гений, может быть, умная, может быть, подходящая для того, чтобы быть судьей, может быть нет, она говорит мне, что не хочет рассказывать об этой истории, и я согрешила и убедила ее, теперь они все выворачивают наизнанку. Скажите мне, вы с ума посходили? Вы слетели с катушек? Позор вам"."Что, протест (против реформы Левина) умрет, если этот гений, который был таким правым, и внезапно стал таким левым, если этот гений уйдет?" спросил Хассон в заключение.