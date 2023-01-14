



Зрители требуют отменить представление в Габима из-за демонстрации

Ожидаемая сегодня вечером большая демонстрация с участием тысяч людей на площади Габима в Тель-Авиве может привести к интенсивному движению транспорта и огромным пробкам на дорогах из-за перекрытий дорог в этом районе.



В результате многие из тех, кто купил билеты на спектакли в театре Габима и на выступление Иври Лидер в близлежащем концертном зале, попросили постановщиков перенести мероприятия на другую дату. Несмотря на это, пока что мероприятия будут проходить по плану.



Два дня назад Иври Лидер заявил на своей странице в Facebook, что в связи с запланированной демонстрацией рекомендуется приехать в комплекс заранее и припарковаться на близлежащих парковках "заранее, либо приехать на общественном транспорте или пешком". В посте были десятки комментариев по этому поводу: "Невозможно приехать, пожалуйста, перенесите", "Ажиотаж, который ожидается в районе, очень беспокоит. Мы должны приехать с детьми и не понимаем, как добираться до района", "Нелепое предложение, чтобы зал был открыт с 18:30, раздражает еще больше. Неужели деньги - это все и вся?".







