



Золотов: мятежники не взяли бы Москву



Западные спецслужбы могли принимать участие в попытке мятежа, который был вызван Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С таким заявлением выступил главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади.



«Есть вероятность, что при попытке мятежа в России работали западные спецслужбы», — передает слова Золотова РИА Новости. Он также выразил свою восторженность работой силовых структур во время военного мятежа и отметил, что они знали, что победят, так как мятежники не смогли бы взять