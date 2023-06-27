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Золотов: мятежники не взяли бы Москву
27.06.2023 13:57 Аркадий Бочаровский

Золотов: мятежники не взяли бы Москву


Западные спецслужбы могли принимать участие в попытке мятежа, который был вызван Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С таким заявлением выступил главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади.

«Есть вероятность, что при попытке мятежа в России работали западные спецслужбы», — передает слова Золотова РИА Новости. Он также выразил свою восторженность работой силовых структур во время военного мятежа и отметил, что они знали, что победят, так как мятежники не смогли бы взять

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