



"Золотая улика против Моше Кахлона"

В течение последних нескольких недель следственный отдел Управления по ценным бумагам обнаружил "золотые улики", уличающие бывшего министра финансов Моше Кахлона. Улики противоречат его версии по делу Unet Credit и показывают, что он определенно знал о серьезных подозрениях в отношении компании и, тем не менее, избегал сообщать об этом.



По делу, руководители компании Unet Credit подозреваются в хищениях на миллионы, подделке документов, отмывании денег и других преступлениях. Один за другим, многие из ее руководящих сотрудников ушли в отставку или были уволены в течение прошлого года. Председатель компании, бывший министр Моше Кахлон, также подал в отставку в июне, после того как выяснилось, что в балансе компании не хватает около 50 миллионов шекелей.

Как стало известно Globes, в июле Кахлона долго допрашивали по этому делу в офисе Управления по ценным бумагам. Он занимал пост председателя небанковской кредитной компании около года и подозревается в непредоставлении отчетности и сокрытии информации.





В ходе расследования Кахлон полностью опроверг утверждение о том, что он знал о нарушениях и подозрениях в хищении средств в компании и уклонения от сообщения об этом в Комиссию по ценным бумагам и биржам. В ходе расследования следователи обвинили его в том, что он знал о незаконных действиях в компании. Бывший министр финансов полностью опроверг слова следователей и заявил, что как только он узнал о подозрениях в нарушениях, связанных с пропажей чеков, он приказал компании EY Israel провести расследование и назначил внешнего аудитора по этому делу. Позже, как только подозрения о преступных действиях в компании стали ему известны, он объявил о своей отставке.

Однако, как уже упоминалось, Globes стало известно, что Управление по ценным бумагам располагает “золотой уликой “, которые опровергают его версию. Следует также отметить, что помимо этого важного доказательства, Шломо Исаак, который был одним из контролирующих владельцев Unet Credit также инкриминировал Кахлону в расследовании предупреждение и утверждал, что он специально предупредил его о предполагаемых незаконных действиях в филиале компании в Нацерете.



