



Зоар: если не сменим направление, то глубоко пожалеем

Министр культуры и спорта Мики Зоар перед Шабатом призвал оппозицию сменить свою позицию относительно правовой реформы.



Он написал в Twitter, что народу необходимо единство.



"Демонстрации, бойкоты, ненависть к братьям и подстрекательства. Сделайте себе одолжение, не пытайтесь объяснить мне, почему это оправдано. Мы так хотим выглядеть? Мы уже не помним, где был этот народ? Уже забыли, через что прошел этот народ, пока мы не построили эту удивительную страну? Если мы не проснемся и не сменим направление, мы все глубоко пожалеем об этом. Все мы без исключения. Мы братья", - подчеркнул Зоар.

