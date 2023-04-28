



Зоар: без консенсуса мы будем продвигать реформу в одностороннем порядке

План правительства по правовой реформе будет продвигаться даже в том случае, если не будет достигнуто широкого консенсуса по этому вопросу с оппозицией.



По данным 12-го канала, такое заявление сделал министр культуры и спорта Мики Зоар.



В ходе интервью он подчеркнул, что перестройка судебной системы так же важна для общества и правительства, как и снижение стоимости жизни. Говоря о вчерашнем "марше миллиона" в Иерусалиме, на котором он лично присутствовал, министр сказал, что это было "первым моментом облегчения для коалиции после выборов".



Несмотря на удовлетворение явкой на демонстрации, Зоар раскритиковал сторонников правовой реформы, которые использовали плакаты с изображениями юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара и председателя БАГАЦа Эстер Хайют в качестве "ковра".



"Они допустили серьезную ошибку и помешали успеху демонстрации", - возмутился он.



Говоря о протестах против реформы, он сказал, что демонстранты ее боятся, потому что правительство не объяснило ее детали должным образом.



"Реформа не предназначена для того, чтобы навредить кому или чему-либо. Она предназначена для того, чтобы принести пользу Государству Израиль. Это должно произойти. Избирателям правого блока обещали реформу, и они этого хотят", - добавил он.



Зоар также отметил, что коалиция хочет достичь договоренностей с оппозицией относительно реформы, но "не любой ценой".



"Если мы не будем продвигать реформы, мы потеряем наших избирателей. Если мы будем продолжать ее без достижения договоренностей, мы потеряем другую сторону, которая продолжит протест. Но мы будем продвигать реформы в одностороннем порядке, если не сможем прийти к соглашению", - резюмировал он.