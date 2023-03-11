Новости » Политика
Знаменитый израильский журналист задержан после твита о Нетаниягу
11.03.2023 19:45 Аркадий Бочаровский

Знаменитый израильский журналист задержан после твита о Нетаниягу

Журналист Ури Мисгав был задержан после твита против Нетаниягу.

Один из самых знаменитых журналистов Израиля,  Ури Мисгав был задержан для допроса сегодня вечером (суббота), после того как он написал в твиттере против Нетаниягу: "Предлагаю "диктатору" отменить поездку в Берлин в среду".

По словам журналиста, двое полицейских ждали у его дома и будут допрашивать его после твита. Затем он пояснил: "Я снова рекомендую "диктатору" и его жене не ехать туда из-за демократического протеста, который их ожидает".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы