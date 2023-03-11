



Знаменитый израильский журналист задержан после твита о Нетаниягу

Журналист Ури Мисгав был задержан после твита против Нетаниягу.



Один из самых знаменитых журналистов Израиля, Ури Мисгав был задержан для допроса сегодня вечером (суббота), после того как он написал в твиттере против Нетаниягу: "Предлагаю "диктатору" отменить поездку в Берлин в среду".



По словам журналиста, двое полицейских ждали у его дома и будут допрашивать его после твита. Затем он пояснил: "Я снова рекомендую "диктатору" и его жене не ехать туда из-за демократического протеста, который их ожидает".