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Злонамеренные действия: Нетаниягу опроверг сообщения о конфликте с Бен-Гвиром
01.10.2023 20:46 Наталья Богинская

Злонамеренные действия: Нетаниягу опроверг сообщения о конфликте с Бен-Гвиром

В заявлении Канцелярии премьер-министра премьер-министр Биньямин Нетаниягу отрицает какие-либо разногласия между ним и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и заявил, что любые подобные сообщения носят “злонамеренный характер”.

Нетаниягу сообщил, что встреча по вопросам безопасности, состоявшаяся утром 1 октября с министром обороны Йоавом Галантом и другими представителями безопасности, “была сосредоточена на Иране и не касалась каких-либо вопросов внутренней безопасности”.

“Любая попытка создать конфликт между премьер-министром и министром национальной безопасности и приписать его якобы источникам, близким к премьер-министру, является полностью ложной – и делается намеренно”, – говорится в заявлении. “Премьер-министр и министр Бен-Гвир продолжат полностью работать вместе на благо каждого гражданина Израиля”.

Неоднократно появлялись сообщения о том, что Бена Гвира не приглашали на несколько встреч на высоком уровне из-за опасений, что он передаст секретную информацию средствам массовой информации или каким-либо иным образом скомпрометирует такую ​​сверхсекретную информацию.

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