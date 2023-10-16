Зимняя сессия Кнессета открылась минутой молчания: видео
В понедельник, 16 октября, зимняя сессия Кнессета открылась минутой молчания.
Депутаты почтили память погибших в результате террористической атаки ХАМАСа.
Как сообщалось ранее, сегодня среди выступающих будут президент страны Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид.
בצל המלחמה: מושב החורף של הכנסת ה-25 נפתח בדקת דומייה לזכר קורבנות המלחמה pic.twitter.com/qMDKO9GmxK— כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2023