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Зимняя сессия Кнессета открылась минутой молчания: видео
16.10.2023 16:27 Алина Груднева

Зимняя сессия Кнессета открылась минутой молчания: видео

В понедельник, 16 октября, зимняя сессия Кнессета открылась минутой молчания.

Депутаты почтили память погибших в результате террористической атаки ХАМАСа.

Как сообщалось ранее, сегодня среди выступающих будут президент страны Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид.  
 

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