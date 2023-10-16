



Зимняя сессия Кнессета открылась минутой молчания: видео

В понедельник, 16 октября, зимняя сессия Кнессета открылась минутой молчания.



Депутаты почтили память погибших в результате террористической атаки ХАМАСа.



Как сообщалось ранее, сегодня среди выступающих будут президент страны Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид.

