



Журналисты показали 3D-модель бункера Путина

Немецкие журналисты создали 3D-модель предполагаемого бункера президента РФ Владимира Путина во дворце под Геленджиком.



Соответствующую модель представили корреспонденты BILD.



По версии журналистов, бункер Путина представляет собой два отдельных тоннеля шириной в шесть метров с отдельными входами. За основу для моделирования были взяты материалы Business Insider, который представил чертеж убежища главы Кремля.



Уточняется, что внутри есть лифт, который уходит под землю на 50 метров. Безусловно, бункер оснащен водопроводом, системами вентиляции, пожаротушения и канализации. Общая площадь приблизительно составляет 650 кв. м., а толщина бетонных стен - 38 см.

