



Журналисты негодуют: в Израиле будет создана комиссия по расследованию Pegasus

В Израиле будет создана правительственная комиссия по расследованию применения шпионских программ (Pegasus). Как ожидается, произойдет не позднее, чем через месяц - об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ. Ожидается, что правительство назначит председателем комиссии судью в отставке Моше Дрори, который был заместителем председателя Иерусалимского окружного суда и известен как безжалостный критик прокуратуры.



Дрори ранее лично атаковал бывшего юридического советника правительства, профессора Авихая Мандельблита, и известен как горячий сторонник юридической революции. Он вряд ли получит поддержку и сотрудничество со стороны полиции и прокуратуры. Как уже упоминалось, комиссия, созданная правительством, не является первой, изучающей этот вопрос. Корреспондент 12- го канала Гай Пелег утверждает: “Это дело было тщательно изучено комиссией, в которую входили сотрудники ШАБАКа и Моссада, возглавляемой заместителем юридического советника правительства Амит Марари”.



"Создание этого комитета после некорректных публикаций - большая ошибка", - заявили представители полиции в ответ на эту новость. "Создание комитета приведет к серьезному ущербу для киберподразделений и может привести к отставкам в подразделениях, занимающихся киберпространством". Доклад Марари очистил полицию, невозможно создать комитет на основе "фейк ньюс". Согласно логике полицейских, “фейк ньюс” заключаются в введение в заблуждение судей и применение шпионских программ в расследовании более 1000 дел, включая дела против главы правительства, без юридической санкции и законов, на основании которых такие санкции можно выдать.