



Журналисты нашли собственное "царское село" Путина

У президента РФ Владимира Путина есть собственное "царское село", где проживают его дочери, он лично, а также его бывшая жена с супругом.



Об этом говорится в расследовании журналистов "Проект".



Расследователи предполагают, что в ходе массированной атаки дронов на Москву могли целиться именно на этот населенный пункт.



Уточняется, что сам Путин живет и работает в усадьбе Ново-Огарево. Земли вокруг приобретались через заграничные офшоры, после чего передавались дочерям российского лидера - Марии и Катерине.



На самих девушек в документах ничего там не записывали. В материале указывается, что после свадьбы младшей дочери Путина место в селе было переписано на ее супруга Кирилла Шамалова.



Возле нее проживает мать - Людмила Путина с новым мужем Артуром Очеретным. Их земля также записана на Шамалова. По словам журналистов, каждый из участков стоит более миллиарда рублей.



